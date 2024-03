Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Le vent sera faible et modéré, puis il se renforcera relativement l’après-midi sur les côtes est.

Et au sud-ouest la nuit, avec des phénomènes de sable locaux.

La mer sera peu agitée, puis agitée sur la côte Est.

Les températures maximales varieront entre 18 et 24 degrés dans le nord, sur les hauteurs et près des côtes, et entre 26 et 30 dans le reste des régions.

Ils vont atteindre également 32 au sud-ouest, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.