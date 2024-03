Israël bloque l’accès à Gaza au chef de l’UNRWA, une situation “sans précédent”

Les autorités israéliennes ont interdit lundi à Philippe Lazzarini, le commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), d’entrer dans la bande de Gaza assiégée, selon ses dires, dans une démarche qualifiée d'”sans précédent” par le ministre égyptien des Affaires étrangères. Lazzarini a déclaré : “Le jour où de nouvelles données sur la famine à Gaza ont été publiées, les autorités israéliennes m’ont empêché d’entrer dans le territoire.” Sur la plateforme X, il a précisé que “les autorités israéliennes l’ont empêché” d’entrer dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les autorités israéliennes, contactées par l’AFP, ont refusé de commenter immédiatement l’affaire. Au cours de la conférence de presse, Lazzarini a qualifié la situation à Gaza d'”extraordinaire et sans précédent”, ajoutant : “Nous avons parlé d’une famine imminente.” Il a souligné que cette famine était “fabriquée par les humains et frappait la région qui n’avait jamais connu une telle expérience auparavant.” Le ministère de la Santé, affilié au Hamas, a enregistré 27 décès dus à la malnutrition et à la déshydratation, la plupart étant des enfants, estimant que le bilan réel était beaucoup plus élevé. Lazzarini a déclaré que “les Nations unies avaient payé un lourd tribut à Gaza”, faisant référence à “la destruction de plus de 150 installations de l’agence et à la mort de 400 personnes (alors que) plus de mille autres ont été blessées en tentant de se réfugier auprès des Nations unies pour demander de l’aide”.