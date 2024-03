L’UE accuse Israël d’utiliser la famine comme arme de guerre à Gaza

Josep Borrell, responsable des affaires étrangères de l’Union européenne, a déclaré aujourd’hui que l’agression israélienne contre Gaza a transformé le territoire en “la plus grande cimetière ouverte”.

Il a ajouté que Gaza était auparavant une “prison à ciel ouvert” et qu’elle est maintenant devenue la plus grande fosse commune ouverte, abritant des dizaines de milliers de personnes et mettant en péril de nombreux principes du droit humanitaire. Borrell a également accusé Israël d’utiliser la famine comme une “arme de guerre” en empêchant les camions d’aide d’entrer dans le territoire. La situation a entraîné une hausse du nombre de victimes, avec 81 morts et 116 blessés admis à l’hôpital au cours des dernières 24 heures.

Depuis le 7 octobre dernier, l’agression israélienne a fait 31 726 morts et 73 792 blessés, provoquant des destructions massives et visant à déplacer de force les habitants de leur terre.