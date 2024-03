Concours de recrutement par autoroutes de Tunisie pour 270 postes

La société Autoroutes de Tunisie prévoit d’organiser un concours externe sur dossier suivi de tests pour le recrutement de 270 agents selon le tableau suivant :

5 – Ingénieur principal

9 – Administrateur

6 – Ingénieur assistant

58 – Contrôleur principal

101 – Contrôleur

17 – Agent technique

65 – Chauffeur léger

4 – Chauffeur poids lourd

2 – Chauffeur de transport de personnes

4 – Agent qualifié

Conditions générales de candidature :

Tout candidat remplissant les conditions générales de recrutement dans le secteur public ainsi que les conditions suivantes peut se présenter à ces postes :

Être titulaire du niveau d’éducation requis pour chaque poste ;

Être de nationalité tunisienne et jouir de ses droits civils, avec les qualifications requises pour exercer le poste auquel il postule ;

Ne pas dépasser l’âge légal requis conformément à la législation en vigueur.

La limite d’âge maximale est calculée à partir du 1er janvier de l’année d’ouverture du concours 2024.

Notes importantes :

Les demandes et dossiers reçus par la société Autoroutes de Tunisie avant la publication de cet avis ou qui ne respectent pas les conditions ou exigences spécifiées dans ce concours ne seront pas pris en compte ;

L’inscription aux candidatures doit se faire via le lien suivant : [lien vers le formulaire d’inscription]

Chaque candidat doit imprimer et signer le formulaire de candidature et le conserver pour le joindre à son dossier sur demande ;

Chaque candidat est responsable des informations fournies dans le formulaire de candidature, qui seront utilisées pour évaluer son dossier ;

Toute déclaration frauduleuse entraînera automatiquement l’exclusion du candidat du concours ;

Les informations fournies dans le formulaire de candidature ne peuvent être modifiées après la confirmation de l’inscription, et les demandes de modification ou de correction des informations fournies par le candidat ne seront pas acceptées ;

Un candidat ne peut postuler qu’à un seul poste et dans un seul lieu de travail.

Lieu de dépôt des candidatures :

Les demandes de candidature doivent être envoyées au siège social de la société Autoroutes de Tunisie par courrier recommandé portant la mention “Concours de recrutement ouverture réservée à la commission de recrutement” à l’adresse suivante : Autoroutes de Tunisie, rue Beya Errahal, Centre urbain nord, Quartier du Festival, 1082 Tunis, à partir de la date d’ouverture du concours jusqu’à la date de clôture des candidatures conformément au contenu de l’annonce du concours. La réception des candidatures est suspendue à la date de clôture des candidatures.

Date de clôture du concours : 5 avril 2024