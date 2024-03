Après la clôture de tous les bureaux de vote à la fin des élections présidentielles russes de 2024 et le début du dépouillement des voix, Moscou a annoncé les résultats préliminaires des élections présidentielles russes 2024. Selon les données préliminaires de la Commission électorale centrale, le président Vladimir Poutine arrive en tête des élections présidentielles avec un pourcentage de 87,97 % après le dépouillement de 24,4 % des voix, suivi de Nikolaï Khariotnov avec 3,8 % des voix, Vladislav Davankov avec 3,73 %, et Leonid Sloutski avec 2,96 %. Selon les données de la Commission électorale centrale, Poutine mène le scrutin avec 95,23 % des voix dans la République de Donetsk et 94,12 % dans la République de Lougansk après le dépouillement de 100 % des voix.

Dans la province de Zaporijia, Vladimir Poutine a obtenu 92,95 % des voix après le traitement de 90,26 % des voix aux élections présidentielles russes, selon les données de la Commission électorale centrale. Poutine a remporté les élections présidentielles dans la province de Kherson avec un pourcentage de 88,12 % après l’examen de 100 % des suffrages exprimés à Kherson. De plus, Poutine a remporté les élections présidentielles russes avec 94,12 % des voix en Yakoutie après le dépouillement de 100 % des bulletins de vote selon les données de la Commission électorale centrale russe. Dans la province de Belgorod, Poutine a obtenu 96,45 % des voix après le traitement de 2,68 % des voix aux élections présidentielles russes selon les données de la Commission électorale centrale.

Enfin, dans la province de Sébastopol, Poutine a remporté 90,9 % des voix après le traitement de 1,06 % des voix. Les élections présidentielles russes ont eu lieu dans 89 entités fédérales de la Fédération de Russie. Cette année, le vote a également eu lieu dans les régions devenues parties du pays en 2022 – les républiques de Lougansk et Donetsk (LPR et DPR), ainsi que dans les provinces de Kherson et Zaporijia. Quatre candidats se disputent la présidence de la Fédération de Russie aux élections à venir : le président actuel Vladimir Poutine (candidat indépendant) et trois candidats des partis représentés au Parlement : Leonid Sloutski (Parti démocrate libéral), Vladislav Davankov (Nouveaux gens) et Nikolaï Khariotnov (Parti communiste de la Fédération de Russie).