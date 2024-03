Trump avertit d’un ‘bain de sang’ en cas de défaite électorale

L’ancien président américain et candidat potentiel à la présidence des États-Unis, Donald Trump, a averti qu’il y aurait un “bain de sang” dans le pays s’il n’était pas réélu lors des élections présidentielles prévues en novembre prochain. Ses déclarations ont été faites lors d’un rassemblement électoral massif dans l’Ohio pour soutenir le gouverneur Bernie Moreno avant les primaires républicaines au Sénat mardi prochain. Trump a déclaré à la foule : “Maintenant, si je ne suis pas élu, ce sera comme un bain de sang pour tout le monde, et c’est le moins qui puisse arriver. Je déclare qu’il y aura un bain de sang pour le pays”.

Cependant, le Daily Beast américain a rapporté que Trump, lors de son discours, était plus préoccupé par l’expression de ses plaintes concernant les dizaines d’inculpations criminelles auxquelles il est actuellement confronté et les élections cruciales qu’il a perdues face au président Joe Biden, plutôt que de promouvoir la campagne électorale en faveur de Moreno. De plus, il a dressé un tableau sombre et extrêmement pessimiste des États-Unis s’il devait perdre à nouveau face à Biden cet automne. Trump s’est plaint des usines automobiles au Mexique et en Chine, affirmant que s’il revenait à la Maison Blanche, il imposerait d’énormes tarifs douaniers sur tout véhicule fabriqué en Chine importé aux États-Unis.

Trump a également insisté sur le fait que la Chine ne serait pas en mesure de vendre ses voitures aux États-Unis s’il sortait victorieux en novembre prochain. Ces récentes déclarations “inquiétantes” de Trump interviennent un jour après que son ancien vice-président, Mike Pence, a déclaré qu’il ne pouvait “en conscience” soutenir la candidature de l’ancien président cette année. Pence a été critiqué pendant longtemps par son ancien chef pour avoir certifié la victoire de Biden lors des élections de 2020.