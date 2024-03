Sarah Zaafranī Zanzrī inspecte la zone pétrolière de Radès

La ministre de l’Équipement, de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère des Transports, Sarah Zaafranī Zanzrī, s’est rendue dans la zone pétrolière de Radès, et ce après l’incident de l’explosion au siège d’Agil le jeudi 14 mars 2024, dans le but d’inspecter le site et de se familiariser avec les mesures prises par les autorités de la Marine marchande et des Ports pour contenir l’incident en coordination avec les parties concernées.

Afin d’assurer la continuité des activités dans la zone portuaire, notamment sur les quais adjacents au lieu de l’incident, qui n’ont pas été significativement affectés, selon un communiqué du ministère des Transports.