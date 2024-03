La Banque mondiale approuve 520 millions de dollars de prêts pour la Tunisie

Le Conseil des administrateurs du Groupe de la Banque mondiale a approuvé hier, jeudi 14 mars 2024, deux nouveaux prêts d’un montant total de 520 millions de dollars pour la Tunisie, afin de fournir un financement supplémentaire pour relever le défi de la sécurité alimentaire et réduire les disparités régionales, en améliorant la connectivité routière.

Dans ce contexte, Alexander Arriabio, Directeur du bureau de la Banque mondiale en Tunisie, a déclaré : “Les deux projets sont conformes au cadre du partenariat stratégique entre la Banque mondiale et la Tunisie pour les années 2023-2027, visant à renforcer le capital humain et à accroître les opportunités économiques dans toutes les régions de la Tunisie. En étroite collaboration avec le gouvernement tunisien, nous avons également veillé à la cohérence entre les projets et les stratégies nationales clés, telles que le Plan national de développement 2023-2025”.

Le premier prêt de 300 millions de dollars financera le projet d’intervention d’urgence en matière de sécurité alimentaire en Tunisie, qui aidera à faire face aux effets de quatre années consécutives de sécheresse dans le pays, y compris la saison céréalière difficile en 2023. Ce projet vise également à améliorer les importations de blé, à soutenir les petits producteurs en fournissant de l’orge pour la production laitière et à fournir des semences de blé résistantes au changement climatique aux producteurs de blé.

Ce financement s’inscrit dans le cadre d’une aide globale coordonnée avec d’autres partenaires de développement pour renforcer la capacité de la Tunisie à faire face aux défis futurs liés à l’alimentation.

Depuis l’approbation du projet initial de sécurité alimentaire en juin 2022, la Tunisie a travaillé à améliorer les performances du secteur céréalier.

Les initiatives connexes comprennent des mesures pour renforcer la production locale, réduire les pertes alimentaires, augmenter la valeur ajoutée de la chaîne de valeur céréalière et gérer les risques de production liés à la sécheresse.

Le deuxième prêt, d’un montant de 220 millions de dollars, pour le projet de corridor de développement économique en Tunisie, vise à réduire les disparités économiques entre les régions le long de l’axe économique Kasserine-Sidi Bouzid-Sfax en développant l’infrastructure de cette route, en réalisant 65 kilomètres de travaux routiers et en développant 117 kilomètres de routes secondaires pour faciliter l’accès direct et améliorer l’accès aux services, ainsi qu’en fournissant le capital nécessaire au fonds “IMPACT” de la Caisse des dépôts et consignations afin d’améliorer les chances d’obtention de financement par les petites et moyennes entreprises de la région.

Par conséquent, les ménages dépendant des déplacements routiers bénéficieront des améliorations apportées à l’infrastructure routière, les entreprises dépendantes des services de liaison offerts par le corridor, les petites et moyennes entreprises bénéficiant d’une augmentation des opportunités de financement, ainsi que les femmes bénéficiaires.