Tunisie : préparatifs en cours pour le recensement de sa population

La Tunisie se prépare à recenser sa population. Ce vendredi 15 mars 2024, le Premier ministre, M. Ahmed El-Hachani, a présidé au palais du gouvernement à la Kasbah un conseil ministériel sur le treizième recensement général de la population et de l’habitat.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre a souligné la nécessité de créer toutes les conditions favorables, notamment logistiques, pour assurer le succès de ce rendez-vous statistique national en 2024.

Le treizième recensement général de la population et de l’habitat sera réalisé conformément au calendrier décennal des recensements de la population, en s’appuyant sur le recensement numérique pour fournir des données géographiques fiables, améliorer l’inclusivité du recensement, garantir la qualité des données collectées et raccourcir les délais de publication de toutes les données du recensement.

Cet recensement national revêt une importance capitale en tant qu’opération statistique de population et principale source de production de statistiques précises et détaillées sur la population, les logements, les conditions de vie des ménages et les indicateurs de développement. Il contribuera également à la création du premier registre statistique de la population, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie nationale des données.