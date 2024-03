ISET : le concours de réorientation sera organisé du 28 au 30 mars

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé que le concours de réorientation de la session de mars 2024 des Instituts Supérieurs d’Études Technologiques sera organisé les 28, 29 et 30 mars 2024 à l’Institut Supérieur d’Études Technologiques (ISET) de rades, au profit des étudiants ayant obtenu un baccalauréat ou son équivalent au cours des années 2022 et 2023 et ayant reçu une orientation universitaire ainsi que les étudiants ayant obtenu un baccalauréat français auprès d’établissements accrédités en Tunisie et ayant reçu l’orientation de la Direction générale des affaires estudiantines.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le ministère a appelé les étudiants souhaitant intégrer l’un des instituts supérieurs d’études technologiques affiliés à la direction générale des études technologiques à déposer leur candidature exclusivement à distance via le site httpss://concour-isets-rnu. tn, à partir d’aujourd’hui, du 16 mars au 21 mars 2024.

Elle a ajouté que le candidat devra se référer à la fois au guide d’orientation universitaire à distance 2022 pour ceux qui ont obtenu le baccalauréat tunisien et à celui destiné à ceux qui ont obtenu le baccalauréat français pour s’assurer que le type de baccalauréat obtenu correspond à la section requise et à ses conditions.