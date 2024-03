Le FTDES plaide pour la création de décharges contrôlées à Gafsa

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) a plaidé en faveur de la création de décharges contrôlées répondant aux normes nationales et internationales afin de résoudre la crise environnementale à Gafsa.

Dans un rapport intitulé « La dégradation de la situation environnementale à Gafsa : des villes submergées par leurs déchets !! », publié le 13 mars courant par son département de la justice environnementale et climatique, le FTDES a également appelé à la fermeture des décharges sauvages devenues « une menace pour la vie des habitants ».

En plus de l’impact direct de ces déchets et de leur incinération sur la qualité de l’air, ces décharges suscitent plusieurs préoccupations quant à leur impact sur l’écosystème dans son ensemble, y compris la sécurité alimentaire et de l’eau.

En effet, leur accumulation entraîne la propagation de gaz toxiques, d’odeurs nauséabondes, et la pollution des sols et des eaux de surface, en plus des dommages sanitaires pour les citoyens vivant à proximité.

Parallèlement à la fermeture des décharges , l’appui aux municipalités reste nécessaire, estime le forum, soulignant l’impératif de leur fournir les ressources humaines et logistiques nécessaires pour garantir une efficacité maximale dans le processus de collecte des déchets.

« Les conseils municipaux doivent jouer un rôle crucial en veillant au tri des déchets à la source, en impliquant les citoyens par le biais de campagnes de sensibilisation, ce qui peut éventuellement garantir un recyclage et une valorisation maximale des déchets au lieu de les jeter dans les décharges », insiste l’organisation.

Evoquant la question des déchets industriels de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et du groupe chimique, le forum a exhorté ces deux entreprises à entamer « immédiatement » le processus de valorisation de leurs déchets.

S’appuyant sur des études, notamment, celles réalisées par le bureau d’études danois Ramboll, le Forum a relevé que les déchets humides du phosphate peuvent être transformés en briques de construction.

Quant aux déchets solides, ils peuvent être exploités et utilisés comme une sorte de pierre de construction, ce qui peut être un secteur porteur et créateur d’emploi pour les jeunes chômeurs désireux de se lancer dans ce domaine après avoir suivi une formation spécifique. De même, le phosphogypse peut être valorisé dans le domaine de la construction.

Dans son rapport, l’organisation a déploré le fait que l’ensemble de ces solutions se heurtent actuellement à l’absence de volonté de la part des autorités de supervision. Pour elle, ces autorités se contentent seulement de remplir leur rôle de contrôle sans aborder les solutions concrètes capables de libérer les villes minières des ravages de la pollution et des déchets.