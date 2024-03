Tunisie : Conseil ministériel restreint sur la rentrée scolaire

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a présidé mardi au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à la poursuite de l’examen des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025.

Ce conseil a examiné la disposition de la société nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA) à remplir son rôle dans la fabrication du papier afin que les autres parties intervenantes soient en mesure de préparer le livre scolaire et le cahier scolaire subventionné dans les délais impartis.

Le conseil ministériel restreint a souligné la nécessité de garantir les meilleures conditions de distribution du cahier subventionné et sa disponibilité sur le marché en quantité suffisante, aux fins de lutter contre la spéculation.

A l’ouverture du conseil, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité de réunir toutes les conditions favorables pour faire réussir la prochaine année scolaire.

Le conseil ministériel restreint s’est déroulé en présence de la ministre des finances Sihem Boughdiri Namsia, du ministre des affaires sociales Malek Ezzahi, de la ministre de l’économie et de la planification Fériel Ouerghi Sebai, de la ministre du commerce et du développement des exportations Kalthoum Ben Rejeb Guezah, de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub et du ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri.