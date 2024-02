Gaza : l’occupation commet un massacre faisant 40 martyrs et 100 blessés

Cette nuit, l’armée de l’occupation sioniste a commis un nouveau massacre dans le centre de la bande de Gaza, faisant 40 martyrs et plus de 100 blessés, dont la plupart des femmes et des enfants.

Selon des sources médicales, le nombre de martyrs est passé à 40, lors de raids aériens d’occupation sioniste sur quatre maisons du gouvernorat central, les détruisant sur la tête de leurs habitants.

Les corps des martyrs et des blessés ont été transférés à l’hôpital de Shuhada Al-Aqsa à Deir Al-Balah.

L’occupation a également bombardé les tentes des personnes déplacées à l’ouest de Deir al-Balah et dans la ville de Zawaida, au centre de Gaza, entraînant un certain nombre de martyrs et de blessés.

Jeudi soir, des sources médicales ont rapporté que les forces d’occupation sioniste étaient rentrées dans le complexe médical de Nasser à Khan Younis, au sud de la bande, après s’être retirées de son intérieur, avoir maintenu son siège et avoir empêché l’entrée ou la sortie.

4 citoyens ont également été martyrisés et des dizaines ont été blessés, suite au tir de balles réelles par l’armée d’occupation sioniste , sur des groupes de citoyens déplacés, sur la route côtière de la bande de Gaza.

Selon notre correspondant, un certain nombre de martyrs et de blessés ont été transférés au complexe médical de Shifa à l’ouest de la ville de Gaza, et certains des blessés restent sur les routes en raison de l’inaccessibilité des ambulances, en raison de la poursuite des tirs de l’armée d’occupation sur quiconque se déplace.

De nombreux citoyens déplacés, utilisaient la route côtière, fuyaient la faim et la soif dans le nord de la bande de Gaza, vers le centre et le sud de la bande de Gaza, lorsqu’ils ont été abattus par l’armée d’occupation.

Un citoyen a également été tué et d’autres blessés à la suite de l’occupation, visant un groupe d’habitants de la rue Mubasheh, à l’est de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

De plus, 6 enfants ont été blessés à la suite de bombardements sionistes visant une maison du camp d’Al-Briej au milieu de la bande.

Les avions d’occupation ont lancé des raids intensifs sur plusieurs zones du nord de Gaza, tirant vers les zones occidentales de Khan Younis et détruisant des maisons résidentielles dans la région de Dahra du camp de Khan Younis.

Dans la ville de Rafah, 6 palestiniens sont tombés en martyr, après un bombardement d’une maison.

Dans un bilan sans-arrêt, le nombre de martyrs dans la bande de Gaza est passé à 29410, principalement des enfants et des femmes, et à 69465 blessés, depuis le début de l’agression par l’occupation sioniste le 7 octobre dernier, alors que des milliers de victimes restent dans les décombres.