Financement saoudien de 55 millions de dollars pour moderniser les voies ferrées

Aujourd’hui, le jeudi 22 février 2024, le ministre des Transports, Rabii El Majidi, a signé un accord de prêt de développement d’une valeur de 55 millions de dollars avec le président-directeur général du Fonds saoudien pour le développement, Sultan bin Abdul Rahman, pour la rénovation et le développement des chemins de fer destinés au transport du phosphate. Le côté saoudien a qualifié cet événement d’important en raison de ses effets positifs sur le transport du phosphate en Tunisie, soulignant que cette coopération entre la Tunisie et l’Arabie saoudite dans le cadre des financements du Fonds saoudien pour le développement a débuté en 1975 avec le financement d’environ 35 projets de développement pour un montant dépassant 1,3 milliard de dollars.

Le ministre des Transports, Rabii El Majidi, a considéré que cet accord était une avancée majeure dans le domaine du transport du phosphate vers les sites de transformation et d’exportation, ajoutant que le réseau ferroviaire du triangle du phosphate s’est détérioré et n’est plus capable de remplir son rôle comme il se doit. Il a précisé que ce prêt était la première étape de la rénovation de 190 km de voies ferrées, ainsi que la construction d’une usine de traverses en béton pour la construction de ces voies et l’acquisition d’équipements pour le transport des matières minières, ce qui permettra d’augmenter les quantités transportées quotidiennement et, par conséquent, de créer une richesse nationale.

Le ministre a également affirmé que le côté tunisien était en train de négocier avec d’autres bailleurs de fonds pour compléter la rénovation des tronçons restants du réseau ferroviaire destiné au transport et au développement des matières minières.