Tunisie : Ouverture, samedi et dimanche, de 73 bureaux de poste dans ces gouvernorats

La Poste tunisienne a annoncé, jeudi, l’ouverture, samedi et dimanche 24 et 25 février 2024, de 73 bureaux de poste dans des délégations relevant des gouvernorats de Tunis, Nabeul, Monastir, Gafsa, Tataouine et Gabès, et ce, de 9h00 jusqu’au 12h15.

L’objectif est de permettre aux pèlerins d’accomplir les procédures de paiement de frais de pèlerinage, et les billets de voyage vers les lieux saints, dans les meilleures conditions.

La liste de ces bureaux de poste est disponible sur le site de la Poste tunisienne sur l’adresse : www.poste.tn.