8000 kg de poulet avarié saisis dans un abattoir clandestin à Akouda

Lors d’une opération menée par les agents de la zone de sécurité de Sousse Nord, une abattoir clandestin destiné à l’abattage de volailles a été découvert dans la région d’Akouda.

Cette action a permis la saisie d’environ 8000 kg de poulet abattu de manière anarchique, en violation des normes sanitaires et destiné à être vendu dans les restaurants. Le matériel d’abattage et de découpe a également été saisi, et le propriétaire des lieux, un habitant de la Zouara de Sousse, a été placé en garde à vue après consultation du parquet pour diverses infractions liées à la santé publique, à la vente de produits alimentaires non conformes, à l’exercice d’une activité non autorisée et à la non-conformité aux pratiques de santé et à la réglementation.

Neuf travailleurs ont également été déférés devant la justice.