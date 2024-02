Ghaza : les attaques sionistes contre les hôpitaux menacent la vie des bébés prématurés

Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a averti, lundi, que les bébés prématurés dans la bande de Ghaza risquent une mort imminente en raison des attaques sionistes contre les hôpitaux.

Dans un message sur les réseaux sociaux, le Fonds des Nations Unies a averti que “les bébés prématurés risquent une mort imminente à Ghaza en

raison du siège, des attaques (sionistes) contre les hôpitaux, du manque de médicaments et de carburant et des maladies infectieuses endémiques”. L’UNFPA a souligné “la nécessité de mettre fin immédiatement à cette tragédie”.

L’agence onusienne a renouvelé son appel à un “cessez-le-feu immédiat, les enfants ne sont pas une cible”.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sioniste mènent une agression dévastatrice contre la bande de Ghaza qui a fait 29.092 martyrs

et 69.028 blessés, des enfants et des femmes pour la plupart, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent et d’une destruction massive des

infrastructures, selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.