Sfax : des pêcheurs fuient vers Lampedusa !

Des dizaines de bateaux de pêche ont quitté les ports de pêche de Sfax, Sidi Mansour et Kerkennah en direction de l’île de Lampedusa, symbolisant un acte de désespoir de la part des marins-pêcheurs et de leurs familles. Malgré leur adaptation à des méthodes de pêche traditionnelles, ils se sentent abandonnés et déçus par le manque de soutien des autorités, malgré leurs protestations répétées. Les pêcheurs espèrent désormais que le président de la République, Kaïs Saïed, interviendra pour résoudre leurs problèmes et préserver leurs moyens de subsistance.