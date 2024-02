La Tunisie affirme son soutien inconditionnel au peuple palestinien après le véto américain à l’ONU

Suite au véto américain qui a bloqué, mardi, l’adoption d’un projet de résolution présenté par l’Algérie dans la perspective de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, les réactions internationales d’indignation n’ont de cesse de se faire entendre.

Le département des affaires étrangères n’a pas tardé à s’exprimer sur ce fiasco onusien, faisant porter aux puissances mondiales la pleine responsabilité de la poursuite de l’agression brutale et barbare ainsi que du génocide perpétré par l’entité sioniste contre le peuple palestinien désarmé depuis plus de quatre mois en violation criarde et écœurante des valeurs humaines et des législations internationales.

Dans une déclaration publiée, mercredi, le département a mis en garde contre les retombées “graves et désastreuses” du déchaînement de la barbarie sioniste à Gaza sur l’avenir du peuple palestinien ainsi que sur la région tout entière, dénonçant à ce titre l’inertie du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n’a pas réussi à s’acquitter au mieux de sa mission essentielle de maintien de la paix et la sécurité internationales, ni à s’éloigner de la politique de deux poids deux mesures ou à mettre fin au recours irresponsable au droit de veto qui donne un feu vert à l’entité sioniste pour poursuivre ses incessantes tentatives visant à faire escamoter les droits du peuple palestinien.

Tout en déplorant ce fiasco onusien, la Tunisie a saisi l’occasion pour exprimer sans équivoque sa position de principe de soutien « ferme et inconditionnel » en faveur du peuple palestinien dans son rude combat sur la voie du recouvrement de ses droits historiques et légitimes à établir son État indépendant et souverain sur le territoire de la Palestine historique avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.