Campagne de sensibilisation sur la santé et les droits sexuels et reproductifs ciblant les étudiants de l’IPSI

L’association tunisienne d’information et d’orientation sur le Sida et la toxicomanie a organisé mercredi, dans le cadre du projet SEHATI 2 qui est financé par l’Union européenne, une campagne de sensibilisation sur la santé et les droits sexuels et reproductifs ciblant les étudiants de l’institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), a indiqué le coordinateur de ce projet Moncef Khaled, dans une déclaration à la TAP.

Cette campagne de sensibilisation, au cours de laquelle des dépistages anonymes du Sida ont été effectués, s’inscrit dans le cadre des journées d’information programmées par cette association dans le but de renforcer l’accès des catégories défavorisées aux services de santé reproductive, de santé mentale et de soutien psychologique notamment parmi les jeunes issus de quartiers populaires.

Le coordinateur de ce projet a souligné que les dépistages anonymes effectués lors des campagnes de sensibilisation, ont rarement dévoilé des cas d’atteinte par le Sida, relevant que le nombre de cas enregistré en Tunisie s’élève à 7000 selon les chiffres officiels, dont 3 mille cas seulement ont été traités.

Il a précisé que cette association et ses différentes sections à Tunis, Bab Saadoun, Mhamdia, Ben Arous et Menzel Bourguiba offrent aux jeunes un service de consultation et de suivi médical.