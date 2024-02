Bilan des barrages en Tunisie : taux de remplissage à 34,2%

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 34,2 % de leur capacité totale entre le 1er septembre 2023 et le 21 février 2024, avec des réserves estimées à 791,9 millions de mètres cubes, selon les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture mercredi. Jusqu’au 15 février 2024, les apports des barrages ont atteint 455,8 millions de mètres cubes, en net recul par rapport à la moyenne enregistrée au cours des dernières années (1051,5 millions de mètres cubes). Il convient de noter que 95 % de cette eau provient des barrages du Nord, tandis que les barrages du Centre et du Sud ne représentent respectivement que 4 % et 0,6 %.

Il est à noter que les revenus en eau pendant cette période sont plus importants que ceux enregistrés l’année précédente (259 millions de mètres cubes). Le niveau de remplissage varie d’un barrage à l’autre. Le taux de remplissage du barrage de Sidi Salem est de 36 % de sa capacité, tandis que les barrages de Sijoumi et Sidi Saad sont respectivement remplis à 29 % et 23 %. Quant aux barrages de Bouhertma et Jomine, le taux de remplissage est estimé à 56 % et 26 % respectivement.

L’Observatoire national de l’agriculture a souligné une diminution des quantités de pluie dans le pays au cours des quatre derniers mois, estimée à 84,5 millimètres, contre une moyenne d’environ 144,5 millimètres au cours des années précédentes, ce qui montre un déficit pluviométrique allant de 27 % à 68 % selon les régions.