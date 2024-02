Signature d’une convention entre l’Institut Zouhair Kallel et l’Université Tunis El Manar

Une convention a été signée récemment entre l’Institut national Zouhair Kallel de nutrition et de technologie alimentaire et l’Université Tunis El Manar portant sur le renforcement du partenariat scientifique et la recherche entre les laboratoires des deux structures et ce, pendant cinq ans renouvelables.

Signée par la directrice de l’Institut national Zouhair Kallel de nutrition et de technologie alimentaire, Najoua Ben Amara d’une part et le président de l’Université Tunis El Manar, Moez Chafra d’autre part, la convention stipule la mise en place d’un cadre de partenariat scientifique et pédagogique entre les deux institutions outre l’échange d’informations, l’élaboration conjointe de recherches, l’organisation d’activités de formation universitaire et de manifestations scientifiques pour une meilleure ouverture sur l’environnement socioéconomique et sur l’international.

Une commission mixte sera créée, en vertu de cette convention, et sera chargée du suivi et de l’évaluation. Elle devra se réunir au moins une fois par an et à chaque fois que c’est nécessaire pour discuter de l’ensemble des activités relatives à la convention.