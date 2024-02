Cinq dirigeants du front de salut national arrêtés dans le cadre de l’affaire dite « complot contre la sûreté de l’État » et détenus dans la prison de Mornaguia poursuivent leur grève de la faim pour le 6e jour consécutif en vue de revendiquer leur libération.

C’est ce qu’on vient d’apprendre des participants au sit-in organisé chaque semaine par le front du salut national organisé, samedi soir auquel ont pris part notamment, le président du Front de salut national, Ahmed Néjib Chebbi, le secrétaire général du parti travail et réalisation, Abdellatif Mekki et le porte-parole officiel du mouvement Ennahdha, Imed Khemiri.

Abdellatif Mekki et Imed Khemiri ont tour à tour pris la parole pour rappeler la dimension « éminemment politique » de l’affaire du complot contre la sûreté de l’Etat et souligner que les détenus croupissent encore dans la prison de Mornaguiaa sans pour autant être entendus ou jugés.

Parmi les personnes détenues à la prison de Mornaguia, six dirigeants du Front de salut national ont annoncé lundi 12 février courant qu’ils vont entamer une grève de la faim.

Il s’agit du secrétaire général du Parti républicain, Issam Chebbi, du dirigeant démissionnaire du mouvement Ennahda, Abdelhamid Jelassi, chef du Front du salut national, du président de l’ancien réseau « Destourna » Jawhar Ben Mbarak, de Ridha Belhaj, de l’ancien secrétaire général du parti du courant démocratique, Ghazi Chaouachi et l’homme d’affaires et ancien chef du Parti du bloc démocratique pour le travail et les libertés, de Kheyyam Turki.

Ces détenus mènent une grève de la faim pour revendiquer leur libération et mettre fin aux poursuites sécuritaires et judiciaires contre des hommes politiques et des militants de la société civile.

Ils revendiquent également de mettre fin à la politique de harcèlement et à assainir du climat politique du pays, de lever la main sur le pouvoir judiciaire et de respecter son indépendance.

Le dirigeant Ghazi Chaouchi a annoncé, aujourd’hui, qu’il a suspendu sa grève de la faim en raison de la détérioration de son état de santé suite à une maladie de l’estomac alors que les cinq autres poursuivent leur grève pour le sixième jour consécutif.