Les forces d’occupation sioniste bombardent la bande de Gaza pour le 134e jour consécutif

Les forces de l’occupation sioniste poursuivent son agression génocidaire contre la bande de Gaza, par terre, mer et air, pour le 134 jours consécutifs, à la lumière de la poursuite des massacres de l’occupation sioniste.

Selon des sources palestiniennes, de nombreux civils palestiniens ont été martyrisés lors de bombardements des avions de l’occupation ciblant le centre de la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza.

En outre, les forces militaires ont continué de bombarder le quartier d’Al-Zaytoun au sud de la ville de Gaza, alors que les avions de guerre ont mené des raids intensifs contre la ville de Khan Yunis.

L’artillerie d’occupation a bombardé les zones sud et est de Deir Al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

Les forces d’occupation continuent leur blocus de l’hôpital de Nasser, à Khan Younis, au milieu de pannes de courant et de l’arrêt des générateurs, entraînant la mort de cinq patients, en plus de 120 patients, cinq membres du personnel médical travaillent encore à l’intérieur de l’hôpital sans électricité, eau, nourriture ou oxygène.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’hôpital Nasser, l’un des 11 hôpitaux encore ouverts sur 36 dans la bande de Gaza avant la guerre.

Le ministère de la Santé a confirmé que la situation dans le complexe médical de Nasser était grave et catastrophique, avec les forces d’occupation évacuant le service de maternité et de chirurgie et transportant les patients vers l’ancien bâtiment de Nasser sous le bombardement direct et la menace d’armes, en violation de toutes les normes et valeurs humanitaires, juridiques et internationales.

Les patients hospitalisés, les enfants, les femmes et les personnes âgées risquaient à tout moment de mourir à cause du blocus du complexe, mentionnant que 4 des patients à l’intérieur ont été martyrisés aujourd’hui en raison de l’interruption de l’oxygène causée par la perturbation de l’électricité de l’occupation dans tout le bâtiment.

Il vaut la peine de mentionner que les forces de l’occupation continuent ses menaces d’envahir la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza.

La ville de Rafah est le dernier abri pour les personnes déplacées dans la bande assiégée.

Depuis le début de l’opération terrestre de l’entité sioniste dans la bande de Gaza le 27 octobre, les citoyens ont été obligés à se déplacer du nord et du centre de la bande vers le sud, prétendant être des “zones sûres.”

Aujourd’hui, Rafah a une superficie estimée à 65 kilomètres carrés; Pour plus de 1,3 million de Palestiniens, la majorité vit à l’intérieur de tentes qui n’ont pas de conditions de vie minimales.

Dans un bilan sans-arrêt, depuis le 7 octobre dernier, l’agression contre Gaza a atteint 28 775 martyrs et 68 552 blessés, ainsi que des milliers de victimes, qui restent sous les décombres et sur les routes, où l’occupation empêche les ambulanciers et les équipes de secours de les atteindre.