Début du Ramadan 2024 : calendrier et durée du jeûne

Selon les prévisions astronomiques, le mois de Ramadan de cette année devrait commencer le lundi 11 mars 2024, pour une durée de jeûne de 30 jours. Les derniers jours du mois de Ramadan seront le mardi 9 avril 2024.

En ce qui concerne les heures de jeûne prévues cette année, elles dépendent de la durée du jour, qui à son tour dépend de la latitude. On s’attend à ce que la durée du jeûne soit légèrement supérieure à 13 heures au début du mois de Ramadan dans notre région arabe, avec quelques minutes de variation entre les pays. En ce qui concerne les pays arabes, Moroni, aux Comores, enregistrera les heures de jeûne les plus courtes, à 13 heures et 4 minutes, tandis que Rabat, au Maroc, enregistrera le jour le plus long, avec 14 heures et 23 minutes. En outre, le président du Conseil d’administration de l’Association astronomique des Émirats, Ibrahim al-Jarwan, a expliqué que la période de jeûne pendant le prochain mois de Ramadan sera la plus courte depuis des années, car la durée du jour raccourcit pendant l’hiver. Al-Jarwan a prédit que la durée du jeûne au début du mois sacré serait comprise entre 13 et 14 heures, ce qui est le plus court depuis des années.

Les heures de jeûne augmentent progressivement jusqu’à ce que le dernier jour du mois sacré connaisse les heures de jeûne les plus longues.