Ghazi Chaouachi met fin à sa grève de la faim pour raisons de santé

Suite à des douleurs abdominales sévères causées par la prise d’antibiotiques et sur les conseils du médecin de la prison, le politicien et avocat Ghazi Chaouachi, détenu depuis plus de 11 mois dans le cadre de l’affaire de complot contre la sécurité de l’État, a décidé de suspendre sa grève de la faim. La Coordination des familles des détenus politiques a annoncé cette décision sur sa page Facebook. Elle a expliqué que cette décision visait à éviter toute complication grave, car Ghazi Chaouachi avait subi une intervention chirurgicale par le passé, au cours de laquelle une partie de son estomac avait été retirée, et qu’il souffrait actuellement d’ulcères gastriques. Les autres détenus, Jawhar Ben Mbarek, Abdelhamid Jlassi, Rida Belhaj Oueslati et Haythem El Tarki, continuent quant à eux leur grève de la faim.