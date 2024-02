Appel émouvant d’un Palestinien blessé à rapatrier sa fille malade en Tunisie

Le Palestinien blessé, Hamza Ahmed, actuellement à Hammamet avec sa femme blessée lors des bombardements israéliens sur Gaza, lance un appel aux autorités tunisiennes pour rapatrier leur fille, Retaaj Hamza Alaa Eddine, également blessée et actuellement à Rafah avec sa grand-mère. La fillette d’un an et sept mois a été blessée par des débris dans le nord de Gaza, sa santé se détériorant après avoir été déplacée avec sa grand-mère à Rafah en raison des conditions de vie difficiles dans les tentes, du froid, du manque de soins médicaux et de médicaments. Hamza Ahmed, dont toute la famille a été tuée à l’exception de son frère à Gaza, explique que la décision des autorités égyptiennes d’interdire aux enfants de voyager avec des passagers a empêché sa fille de venir avec eux.

Cette décision a depuis été révisée par les Égyptiens, autorisant les enfants de plus de cinq ans à voyager avec leurs parents. Le contact téléphonique avec sa fille est difficile en raison de la situation actuelle à Rafah et du coût élevé des appels internationaux. Il a contacté le ministère de la Santé palestinien pour obtenir un traitement pour sa fille, mais la situation dans les hôpitaux, où les épidémies sont en forte augmentation, rend impossible l’entrée des enfants, nécessitant donc le transfert de Retaaj pour un traitement à l’extérieur de Gaza, que ce soit en Égypte ou en Tunisie, avec ses parents.