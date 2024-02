Les unités centrales de la Direction des enquêtes et recherches de la Garde nationale à Laouina ont réussi à démanteler un réseau opérant au sein de réseaux internationaux spécialisés dans la conversion d’appels internationaux en appels locaux en utilisant des moyens et des dispositifs techniques. L’objectif était d’intercepter des données de communication destinées au public via un système d’information virtuel, et de causer des dommages matériels importants aux opérateurs de télécommunications locaux.

À la fin des enquêtes, un groupe de suspects a été arrêté et deux appareils “Sim Box” ainsi que d’autres dispositifs électroniques ont été saisis, en plus de quatre véhicules tout-terrain, 6790 cartes d’appel, 850 cartes de recharge de téléphone portable, et une somme d’argent équivalente à 13 500 dinars tunisiens.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité électronique sous toutes ses formes, ainsi que la surveillance des réseaux spécialisés dans les opérations de piratage des systèmes de communication et le suivi de leurs membres.