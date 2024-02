Prix de la CAN en Côte d’Ivoire : Découvrez le meilleur joueur et le meilleur gardien de but

William Troost-Ekong, le joueur de l’équipe nationale nigériane, a remporté le prix du meilleur joueur de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui s’est terminée hier dimanche, avec la victoire du pays hôte, la Côte d’Ivoire, qui a remporté son troisième titre après avoir battu le Nigeria en finale par 2-1.

L’attaquant équato-guinéen, Emilio Nsue Lopez, a également remporté le Soulier d’Or du meilleur buteur après avoir marqué 5 buts, tous inscrits lors de la phase de groupes (un triplé contre la Guinée-Bissau et un doublé contre la Côte d’Ivoire).

Le titre de meilleur gardien de but a été décerné au gardien de but sud-africain Ronwen Williams, qui a contribué à la troisième place de son équipe, en particulier après avoir arrêté 4 tirs au but lors du quart de finale contre le Cap-Vert et deux tirs au but lors du match de classement contre la République démocratique du Congo.

Voici la liste complète des prix de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire :

Champion : Côte d’Ivoire

Médaille d’argent : Nigeria

Médaille de bronze : Afrique du Sud

Quatrième place : République démocratique du Congo

Meilleur joueur : William Troost-Ekong (Nigeria)

Meilleur buteur : Emilio Nsue Lopez (Guinée équatoriale)

Meilleur gardien de but : Ronwen Williams (Afrique du Sud)

Fair-play : Équipe nationale d’Afrique du Sud