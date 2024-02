Tunisie : Inscription de 40 femmes et filles sur la plateforme “Raidet”

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a participé à la 11ème édition du festival de l’entreprenariat qui a été organisé du 13 au 15 février 2024 à la cité de la culture avec un stand consacré à la présentation du programme national de l’entreprenariat féminin et l’investissement “Raidet”, selon un communiqué publié par le ministère.

Plus de 300 femmes et filles souhaitant lancer leurs propres projets ont visité ce stand qui a été réalisé en partenariat avec la fondation pour l’inclusion “Face”. Il a également permis l’inscription de 40 femmes et filles sur la plateforme Raidet.

Le stand du ministère de la famille a comporté des spots de sensibilisation sur le programme national Raidet qui vise à soutenir l’initiative privée dans les secteurs porteurs et des success stories de femmes entrepreneures.

A cette occasion, la responsable chargée de la direction générale des affaires de la femme et de la famille au ministère Wejden Ben Ayed a souligné, dans son intervention, au cours d’un atelier sur “l’autonomisation économique des femmes et des filles pour la réalisation du développement durable”, que l’entreprenariat féminin et l’autonomisation économique des femmes et des filles ont permis d’encourager les initiatives privées et de créer des opportunités d’emploi au profit des familles à revenu limité et des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire.