Une femme condamnée en justice pour avoir harcelé son mari via WhatsApp !

Une femme a été condamnée par un tribunal égyptien pour avoir importuné son mari avec des messages sur l’application WhatsApp.

Selon les détails de l’affaire, le tribunal économique d’appel de Qena a infligé à la femme une amende de 20 000 livres égyptiennes et lui a ordonné de verser 3 000 livres égyptiennes en compensation, comme indiqué par le site “Al-Qahira 24”. L’incident remonte à mars de l’année dernière, lorsque le mari a déposé une plainte au département de la technologie et de l’information de la direction de la sécurité de Qena, alléguant que sa femme l’avait intentionnellement importuné et harcelé en lui envoyant des messages contenant des injures et des diffamations via l’application WhatsApp en raison de divergences conjugales entre eux.

Après examen de la plainte et vérification de l’envoi des messages à partir du numéro de téléphone de l’épouse, l’affaire a été renvoyée au tribunal économique de Qena, qui a décidé d’infliger à la femme une amende de 20 000 livres égyptiennes et de lui accorder une compensation de 3 000 livres égyptiennes.