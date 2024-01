Ahmed Hachani reçoit les nouveaux membres du gouvernement

Les nouveaux membres du gouvernement ont été reçus, jeudi, au Palais du gouvernement de La Kasbah.

A cette occasion, le chef du gouvernement Ahmed Hachani leur a souhaité plein succès dans leurs nouvelles fonctions et les a incités à ne ménager aucun effort pour donner un nouvel élan à l’action gouvernementale, tout en faisant preuve d’un grand sens des responsabilités, d’engagement et d’un don de soi total au service de l’intérêt suprême du pays.

Plus tôt dans la journée, la présidence de la République a annoncé la nomination de trois nouveaux ministres et trois nouveaux secrétaires d’Etat.

Il s’agit de Feriel Ouerghi Sebaï, ministre de l’Economie et de la Planification, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et Lotfi Dhiab, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Les secrétaires d’Etat sont les suivants : Samir Abdelhafidh (secrétaire d’Etat à l’Economie et à la Planification chargé des petites et moyennes entreprises), Wael Chouchane (secrétaire d’Etat à l’Industrie, aux Mines et à l’Energie chargé de la transition énergétique) et Riadh Choued (secrétaire d’Etat à l’Emploi et à la Formation professionnelle chargé des entreprises citoyennes).