Météo du 21 janvier 2024 : nuages, pluies, vents et baisse des températures

Pour ce dimanche 21 janvier 2024, l’Institut national de la météorologie (INM) prévoit un temps nuageux avec des précipitations attendues dans le nord et sur les côtes Est, tandis que le reste du pays sera partiellement nuageux.

Les vents souffleront du nord dans le nord et le centre, et du secteur Est dans le sud, avec une force relativement forte de 30 à 50 km/h sur les côtes et de modérée à relativement forte de 20 à 40 km/h dans les régions intérieures. La mer sera agitée dans le Golfe de Gabès et très agitée ailleurs.

Les températures connaîtront une baisse, oscillant entre 12 et 18 degrés, avec des valeurs de 10 degrés sur les hauteurs de l’ouest et de 20 degrés dans l’extrême sud.