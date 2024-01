Tunisie – Météo : Pluies attendues dans ces régions

Temps parfois très nuageux au nord et localement le centre. Des pluies isolées à parfois orageuses et plus intenses sont attendues à l’extrême nord-ouest et temps passagèrement nuageux au sud.

vent du nord-ouest au nord et au centre et du sud ouest au sud, relativement fort à fort, de 40 à 60km près des côtes et modéré à relativement fort, de 20 à 40 degrés sur le reste des régions avec des vents de sable au sud est.

Mer agitée à très agitée et moutonneuse au sud est. Les températures sont relativement en baisse, les maximales varient entre 15 et 20 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 19 et 24 degrés sur le reste des régions.