Nuages passagers sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses sur le nord.

Régression de la vitesse du vent. Vent relativement fort prés des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. Mer très agitée à agitée.

Températures maximales comprises entre 10 et 16 °C dans le nord et les hauteurs et entre 16 et 20 °C ailleurs.