Espérance ST : “Dans ce genre de clubs, on ne définit pas d’objectifs, on gagne plutôt tous les matchs” (Miguel Cardoso)

Le nouvel entraîneur portugais de l’Espérance sportive de Tunis, Miguel Cardoso a déclaré que sa devise à la tête de barre technique du club sang et or sera celle de la victoire à tous les matchs, affirmant que la Ligue des champions d’Afrique est un défi personnel du fait de la symbolique de la compétition pour la famille espérantiste.

S’exprimant samedi, parc B, à l’occasion de sa présentation officielle ainsi que son staff technique aux médias, Cardoso a indiqué que les pourparlers avec le comité directeur de l’Espérance ont démarré depuis une belle lurette et qu’il avait donné son accord avec l’ambition d’améliorer le rendement du club à tous les niveaux.

Pour lui, “entraîner n’est pas une simple profession, mais plutôt une grande responsabilité qui requiert du travail acharné et l’esprit d’équipe afin que les résultats soient à la hauteur des sacrifices”.

“Les supporteurs espérantistes sont le cœur battant avec leur énergie et leur capacité à conférer aux joueurs la hargne nécessaire pour gagner”, a lancé le portugais.

Et le technicien d’ajouter: “Quand on tient les rênes d’un club comme l’Espérance de Tunis, on est pas censé définir des objectifs, mais plutôt gagner chaque match. Si on a pas cette conviction, il vaudrait mieux rester chez soi parce que l’EST est prédestinée à jouer pour les titres S’agissant de l’effectif dont dispose le club de Bab Souika, Miguel Cardoso a assuré que le groupe sera analysé et que des recrutements ciblés pourraient être faits à raison de trois joueurs, tout en œuvrant à consolider le jeu offensif de l’équipe qui, a-t-il dit, n’est pas du seul ressort des attaquants, mais, également, des autres joueurs.

Voici la composition du nouveau staff technique espérantiste:

Entraîneur principal: Miguel Cardoso

Entraîneur adjoint: Fabio Fernndez

Entraîneur adjoint: Chamseddine Dhaouadi

Préparateur physique: Carlos Miguel Silva

Préparateur physique: Sabri Bouazizi

Analyste de performance: Wissam Safoua Mahmoud

Entraîneur des gardiens: Wassim Nawara

NB: Tarek Thabet a été nommé au poste de superviseur général de la branche football.