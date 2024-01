Kairouan : Inauguration d’une unité de prise en charge des enfants ayant des troubles d’apprentissage

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a inauguré mercredi matin à Kairouan, une unité de prise en charge des enfants ayant des troubles d’apprentissage, avec un taux de capacité de 250 enfants par an.

La ministre a indiqué, dans une déclaration à l’Agence Tap, que cette unité, première du genre en Tunisie, vise à consacrer le principe d’égalité des chances entre les enfants et à prendre en charge les enfants présentant des troubles d’apprentissage.

Elle a ajouté que cette unité renforcera les capacités des parents pour les aider à mieux prendre en charge leurs enfants qui ont des troubles d’apprentissage et organisera des sessions de formation et de sensibilisation au profit des parents et des cadres éducatifs dans les établissements de l’enfance en plus de fournir un accompagnement multidimensionnel à ces enfants.

Cette unité comprend des bureaux pour les psychologues et les orthophonistes, un espace séparé pour l’accueil des parents, un espace pour les activités sensori-motrices, un espace de lecture et un espace pour la prise en charge et l’accompagnement des parents.

Le ministère supervise la gestion de cette unité en coopération avec l’association tunisienne ” Awledna “, qui est une association de défense des droits de l’homme fondée en 2014.

Le chef de l’association ” Awledna”, Radouan Farsi, a souligné dans une déclaration à l’agence TAP que l’association apportera une prise en charge aux enfants souffrant de troubles d’apprentissage et à leurs parents conformément à un accord de partenariat conclu, à cet effet, entre les deux parties , à un financement public de 100 mille dinars par an pendant 3 ans.

Il a déclaré que la prise en charge sera complète et gratuite, s’appuyant sur une équipe composée de psychologues, d’assistants sociaux, d’éducateurs spécialisés et d’orthophonistes, ajoutant que cette équipe oeuvrera à coordiner avec les établissements éducatifs, la direction régionale de la santé et la délégation régionale de l’éducation.