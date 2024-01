Entretien exclusif avec Youssef Msakni sur la CAN et ses exploits

Le capitaine de l’équipe nationale tunisienne, Youssef Msakni, a accordé une interview à la chaîne beIN Sports, dans laquelle il est revenu sur ses précédentes participations à la Coupe d’Afrique des Nations, notamment lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud, qui débutera le 13 janvier et se poursuivra jusqu’au 11 février 2024.

Interrogé sur son plus beau but marqué lors de ses participations avec l’équipe nationale, Youssef Msakni a répondu : “Le plus beau but a été celui que j’ai marqué contre l’équipe nationale d’Algérie, qui a été choisi comme le meilleur but de la Coupe d’Afrique des Nations 2013”.