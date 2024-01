Le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a condamné, jeudi, l’arrestation du journaliste du bureau d’Al Jazeera à Tunis, Samir Sassi lors d’une déscente effectuée à son domicile par l’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes relevant de la Garde nationale à cité Ettadhamon.

Dans une déclaration publiée jeudi, le SNJT dénonce la ” détention abusive ” du journaliste pour plus de 12h et sa conduite vers une destination inconnue sans avertir sa famille. Il s’agit, selon le syndicat d’une atteinte au droit de défense qui est garanti par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, modifiant et complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

Selon le Syndicat, une unité de la Garde nationale a fouillé le domicile du journaliste avant de confisquer son ordinateur, son téléphone et les téléphones portables de tous les membres de sa famille et de le conduire vers une destination inconnue. Et ce n’est qu’aujourd’hui, jeudi, que son lieu de détention a été connu.

Le SNJT ajoute que l’avocat du journaliste Samir Sassi a fait savoir que l’unité en question a affirmé avoir reçu les ordres d’interdire la présence d’un avocat pendant 48h. Selon lui, des soupçons de terrorisme peuvent être liés à cette affaire.