Ligue 1 (13e journée) : L’Espérance selle le sort de la première place de la poule B, le C africain se permet d’espérer dans la poule B

L’Espérance sportive de Tunis a sellé le sort de la première place de la poule B en battant son concurrent direct, l’US Monastirienne, Samedi, sur son sol, 2-1 pour le compte de la 13e et avant-dernière journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Les buts sang et or ont été signés, Youssef Oumarou à la 27e et Keba Sowe à la 90e+3. Zied Aloui avait réduit le score pour les fils de la capitale du Ribat à la 89e.

Il s’agit, note-t-on, du 10e succès espérantistes en 11 matchs disputés, qui lui valent la première place avec 31 points, outre les trois points bonus pour aborder les play-off.

Les ussémistes sont, quant à eux, assurés de terminer la première phase en étant 2es. Ils comptent actuellement 25 points, soit six longueurs d’avance sur le 3e le CS Sfaxien (19 points).

Dans la poule, le Club africain s’est contenté d’une courte victoire face à la lanterne rouge, l’AS Soliman (1-0) et se permet d’espérer à une première place à l’issue de la 14e et dernière journée de la première phase en revenant à une longueur (21 poinst) du dauphin étoilé (22 points) sachant que le Stade tunisien sera exempt de la journée en question. Le Club de Bab Jedid aura au moins un point bonus à son actif à l’entame des play-off.

De son côté, l’AS Soliman reste lanterne rouge avec un compteur bloqué à trois points après 10 défaites pour une seule victoire.

Voici les résultats complets de la 13e journée:

POULE A:

A Radès:

C Africain 1 Ghaith Zaalouni 13′

AS Soliman 0

A Gafsa:

EGS Gafsa 1 Aniefiok Godspower 63′

O Béja 0

A Sousse:

ES Sahel 0

S Tunisien 0

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. S. Tunisien 24 12 7 3 2 18 10 +8

2. ES Sahel 22 11 6 4 1 13 4 +9

3. C. Africain 21 11 6 3 2 13 7 +6

4. O. Béja 14 11 4 2 5 8 13 -5

5. USB Guerdane 12 11 3 3 5 8 11 -3

. EGS Gafsa 12 11 3 3 5 9 13 -4

7. AS Soliman 3 11 1 0 10 6 17 -11

POULE B

A Monastir:

US Monastir 0

Espérance ST 1 Youssouf Oumarou 27′

A la Marsa:

AS Marsa 0

US Tataouine 1 Fabien Winley 72′

A Bizerte:

CA Bizertin 4 Tayeb Ben Zitoun 24′ et 70′, Firas Akeremi 51′ et Youssef Fellahi 63′

ES Métlaoui 2 Hachem Khlifa 30′, Ahmed Ouled Behi 34′

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. Espérance 31 11 10 1 0 19 4 +15

2. US Monastir 25 11 8 1 2 22 9 +13

3. CS Sfaxien 19 11 6 1 4 12 4 +8

4. CA Bizertin 15 11 4 3 4 11 12 -1

5. ES Métlaoui 9 11 2 3 6 10 19 -9

. US Tataouine 9 12 2 3 7 6 17 -12

7. AS Marsa 2 11 0 2 9 3 18 -15