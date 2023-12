Direct Sport – CAN-2023 (Algérie) : Belmadi retient 26 joueurs, retour de Belaïli et M’bolhi

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de football Djamel Belmadi, a fait appel à 26 joueurs, dont 4 évoluant en championnat local, en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), a annoncé la Fédération algérienne (FAF) vendredi soir sur son site officiel.

Cette liste est marquée par le retour du gardien Raïs M’bolhi (CR Belouizdad) et de l’ailier gauche Youcef Belaïli (MC Alger) après une longue absence.

Les deux sociétaires de l’USM Alger : le portier Oussama Benbot et le défenseur central Zinédine Belaïd vont prendre part à leur première phase finale de la CAN, à l’instar de huit autres éléments : le gardien Mandrea (Caen/ France), Guitoun (FC Metz/ France), Aït-Nouri (Wolverhampton/ Angleterre), Larouci (Sheffield United/ Angleterre), Touba (US Lecce/ Italie), Chaïbi (Eintracht Francfort/ Allemagne), Aouar (AS Rome/ Italie), et Gouiri (Stade Rennais/ France).

“Le sélectionneur national, Djamel Belmadi a retenu 26 joueurs pour prendre part à cette compétition ainsi qu’au stage précompétitif qui se déroulera à Lomé, capitale du Togo, du 1er au 10 janvier 2024. Lors de son séjour, les Verts disputeront deux matchs amicaux, le premier face au Togo, le vendredi 5 janvier, et le second, le mardi 9 contre le Burundi”, précise la FAF dans un communiqué.

A la CAN-2023, l’Algérie, dont c’est la 20e participation à la CAN, évoluera dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l’Angola.

Les Algériens entameront la compétition le lundi 15 janvier face à l’Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00). Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l’épreuve.

Le sélectionneur national animera dimanche (11h00) une conférence de presse au stade Nelson Mandela de Baraki, pour revenir sur cette liste notamment.

Liste des 26 joueurs :Gardiens : Mandrea (SM Caen/ France), M’bolhi (CR Belouizdad/ Algérie), Benbot (USM Alger/ Algérie)

Défenseurs : Atal (OGC Nice/ France), Guitoun (FC Metz/ France), Aït-Nouri (Wolverhampton/ Angleterre), Larouci (Sheffield United/ Angleterre), Mandi (Villarreal/ Espagne), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (Borussia Dortmund/ Allemagne), Touba (Lecce/ Italie), Belaïd (USM Alger/ Alger)

Milieux de terrain : Bentaleb (Lille OSC/ France), Feghouli (Karagumruk/ Turquie), Aouar (AS Rome/ Italie), Chaïbi (Eintracht Francfort/Allemagne), Zerrouki (Feyenoord/ Pays-Bas), Boudaoui (OGC Nice/ France), Bennacer (AC Milan/ Italie).

Attaquants : Mahrez (Al-Ahli SC/ Arabie saoudite), Ounas (Lille OSC/ France), Amoura (Union Saint-Gilloise/ Belgique), Gouiri (Stade Rennais/ France), Belaïli (MC Alger/ Alger), Bounedjah (Al-Sadd SC/ Qatar), Slimani (Coritiba FC/ Brésil).