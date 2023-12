Ligue 1 (12e journée) : Deux chocs importants en haut du classement des deux poules

Deux chocs importants en haut du classement des poules A et B figurent au programme de la 12e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue mardi et mercredi.

Dans la poule A, le Stade tunisien et le Club africain s’affrontent dans le petit derby de la capitale, tandis que dans la poule B, un clasico opposera l’Espérance sportive de Tunis et le Club sportif sfaxien.

En effet, au complexe Hedi Ennaifer du Bardo, le Stade tunisien recevra demain mardi, le dauphin clubiste (20 points) avec l’ambition de s’emparer seul de la tête du classement, en doublant notamment l’Etoile du Sahel, actuel leader (21 points), exempt de la journée.

Les fils du Bardo tenteront de profiter de l’avantage du public et du terrain pour poursuivre sur leur belle lancée et ajouter un cinquième succès à une série de quatre victoires successives en vue de terminer la première phase en pôle position et engranger les points bonus.

Le même objectif est, cependant, en ligne de mire des clubistes, plus que jamais déterminés à palier le faux pas en championnat lors de la journée précédente devant l’Etoile du Sahel, profitant pour ce faire d’un moral au beau fixe après la large victoire acquise aux dépens du FC Rivers du Nigéria (3-0) en coupe de la CAF.

Au stade Hamadi Agrébi de Radès, l’Espérance ST, leader avec 25 points pour 9 matchs joués, accueillera pour sa part, le CS Sfaxien (3e, 19 points, 10 matchs joués).

L’objectif premier des sang et or restera celui de réaliser une série de sept victoires d’affilée en championnat pour consolider davantage son leadership.

L’Espérance qui a provisoirement tourné la page de la ligue des champions africaine, compte se focaliser sur ce qui reste de la première phase du championnat et de la course à la tête du classement, course dans laquelle son principal concurrent demeure l’Union sportive monastirienne (22 points sur 9 matchs disputés).

De son côté, le club de la capitale du Sud, ambitionne de conserver sa dynamique de victoire en réalisant un 4e succès d’affilée qui lui permettrait de s’assurer de la place de dauphin.

Voici le programme:

Mardi 26 décembre

. Poule A :

Au Bardo :

Stade Tunisien – C. Africain Arb: Nidhal Letaief

A Medjez El Beb :

O. Béja – US Ben Guerdane Arb: Seifeddine Ouertani

A Soliman :

AS Soliman – EGS Gafsa Arb: Khalil Trabelsi

Etoile du Sahel exempte

Mercredi 27

. Poule B

A Radès :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien Arb: Haythem Guirat

A Metlaoui :

ES Metlaoui – US Monastir Arb: Walid Mnasri

A Tataouine :

US Tataouine – CA Binzertin Arb: Karim Khémiri

AS Marsa exempt