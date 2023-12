Tunisie : Saisie de plus de 25 tonnes d’aliments subventionnés pour spéculation et monopole

Suite à l’engagement des unités de sécurité relevant de la brigade régionale de la police judiciaire de Siliana à enquêter sur une plainte émise par le parquet de Siliana, indiquant l’implication de deux individus dans la formation d’un cartel pour monopoliser les aliments subventionnés et les vendre en dehors des cadres légaux.

Après que les unités de sécurité en question ont reçu des informations selon lesquelles l’un des individus et son frère stockaient d’importantes quantités d’aliments dans deux entrepôts à Bouarada, Siliana, elles se sont rendues sur place avec les unités du commissariat de police de Bouarada après coordination avec le parquet, où plus de 24 tonnes de matières premières, notamment l’orge et le son, ont été découvertes en présence des services de la direction régionale du commerce de Siliana.

Après une coordination continue avec le parquet, une autre perquisition a été effectuée dans un entrepôt dans la même région, où 1350 kg de son ont été trouvés, et il a été signalé que cette marchandise avait été acquise auprès d’un commerçant disposant d’une licence pour vendre des aliments subventionnés.

Sur instruction du parquet, l’ensemble de la marchandise a été saisi et les personnes impliquées ont été placées en garde à vue pour “monopolisation et spéculation sur les produits subventionnés, participation et non présentation de factures d’achat”, et les enquêtes se poursuivent.