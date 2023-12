LCA (Phase de poules/4e J/Gr C) : L’Espérance de Tunis concède son 2e nul face à Petro Atlético

L’Espérance sportive de Tunis a concédé le nul vierge devant la formation angolaise de Petro Atlético d’Angola (0-0), en match comptant pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, disputé mardi soir à Luanda.

Il s’agit du deuxième match nul de suite concédé par la formation sang et or après celui de la précédente journée face au même adversaire, le 9 décembre à Radès, et qui lui permet de conserver sa deuxième place du groupe C derrière Petro Atlético (8 points), en attendant l’autre match du groupe opposant en soirée Al Hilal du Soudan et l’Etoile du Sahel (3 points chacun), à Dar Essalam.

Les protégés de Tarek Thabet comptent déjà une seule victoire remportée face à l’Etoile du Sahel (2-0), une défaite devant Al Hilal du Soudan (1-3) et un match avec Petro Atlético (0-0).

Le représentant tunisien qui a préféré d’entrée jouer la défense, fut rapidement dominé par les Angolais qui se sont créés plusieurs occasions de but lors de le première mi-temps, sans parvenir à les concrétiser, butant sur une arrière grade espérantiste bien vigilante.

En seconde période, les sang et or se sont montrés mieux organisés en attaque réussissant à menacer le camp adverse notamment par Rodriguo Rodriguez à la 65e qui a vu sa frappe repoussée par la défense angolaise.

Classement provisoire :

Classement : PTS J

1. Petro Atlético 8 4

2. Espérance ST 5 4

3. Al Hilal 3 3

4. Etoile du Sahel 3 3