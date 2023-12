Université de la Manouba : Le LIGUE organise sa 7ème conférence internationale les 15 et 16 décembre en cours

Le laboratoire interdisciplinaire de gestion université entreprise (LIGUE) à l’Université de Manouba organise les 15 et 16 décembre en cours la 7ème conférence internationale sur ” les transitions inclusives, circulaires et technologiques : défis et opportunités pour les organisations et les parties prenantes “.

Plus de 250 chercheurs tunisiens et étrangers, ainsi que des professionnels et des représentants de la société civile, participent à cet événement.

L’objectif étant de réfléchir aux défis et aux obstacles liés à la migration vers de nouveaux modèles de croissance, et de mettre en œuvre des stratégies innovantes en impliquant tous les acteurs sociaux, économiques, sociaux, éducatifs et politiques

La conférence est organisée en collaboration avec le Centre de recherche en marketing à l’Université de Bournemouth (Royaume-Uni), TBS Education (Barcelone), le laboratoire de comptabilité, d’audit et de contrôle (Espagne) et plusieurs organisations de la société civile telles que l’Association tunisienne de comptabilité, l’Association des diplômés de l’Institut supérieur de comptabilité et d’administration des entreprises, et l’Association Zone verte.

Créé en 1999, le laboratoire interdisciplinaire de gestion université entreprise (LIGUE) est le premier laboratoire en sciences de gestion en Tunisie, ayant réussi au fil des années à mener des recherches dans tous les domaines de la gestion en en se référant à la réalité du contexte social et économique tunisien.

Il compte plus de 150 membres répartis en cinq équipes de recherche regroupant des compétences de diverses disciplines telles que la finance, la comptabilité, le marketing, la gestion, ainsi que la gestion des ressources humaines et provenant de nombreuses institutions universitaires tunisiennes.