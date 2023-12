Arnaud Peral : 7 millions de dollars octroyés à la Tunisie pour endiguer la propagation du VIH/SIDA

Arnaud Peral, Coordinateur résident des Nations unies en Tunisie, a salué les avancées de la Tunisie dans la lutte contre la propagation du VIH/SIDA, soulignant la mise en place, depuis 2006, d’une stratégie nationale et d’un cadre juridique avancé. Il a souligné la position avancée de la Tunisie par rapport à plusieurs pays africains, grâce aux efforts des structures étatiques, des organisations de la société civile et des associations œuvrant pour la protection des personnes immunodéprimées et des porteurs du VIH.

Lors d’une conférence nationale organisée par l’organisation « Avocats sans frontières » sur le VIH/SIDA et les droits des populations vulnérables, Peral a mentionné que les Nations unies continuent de soutenir les efforts tunisiens pour dépasser le faible pourcentage de patients ayant accès au traitement, qui ne dépasse malheureusement pas les 26%. Il a également évoqué un programme de travail conjoint avec l’Algérie, où la Tunisie bénéficie d’une part importante, estimée à environ 7 millions de dollars, soutenue par le Programme des Nations unies pour le développement. Ce soutien financier vise à renforcer les efforts en Tunisie dans le cadre d’un accord pour la période 2021-2025, soulignant l’importance de surmonter les obstacles entravant l’accès des porteurs du VIH/SIDA aux services de santé et à la justice, un défi partagé entre la Tunisie et la communauté internationale.