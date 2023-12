Les prix du pétrole continuent de baisser

Les prix du pétrole ont continué de baisser mercredi, le brut américain perdant le niveau des 70 dollars le baril.

À 5h48 GMT, les contrats à terme sur le Brent pour livraison en février ont chuté de 7 cents, soit 0,10 %, à 73,17 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en janvier ont également baissé de 4 cents, soit 0,06 %, à 68,57 dollars le baril.

De son côté, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a réduit ses prévisions pour les prix du Brent en 2024 de 10 dollars le baril, à une moyenne de 83 dollars l’année prochaine.

Elle avait prévu, le mois précédent, qu’il atteindrait 93 dollars le baril l’année prochaine.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de 3 % à la clôture de la séance de mardi et le Brent a atteint son plus bas niveau depuis juin, en raison des craintes d’une surabondance de l’offre et des données économiques américaines qui ont montré une hausse des prix à la consommation en novembre contre toute attente.