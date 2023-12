Emprisonnement d’un ancien membre du mouvement Ennahdha pour ces accusations

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Jendouba a condamné un ancien membre du mouvement Ennahdha à une peine de prison de 8 mois pour deux chefs d’accusation : diffamation et atteinte à l’honneur, et incitation à la violence contre le président de la République.

Les faits de l’affaire remontent au mois d’avril 2023, lorsque le parquet du tribunal de première instance de Jendouba a autorisé l’ouverture d’une enquête, confiée à la brigade de police judiciaire de Jendouba. L’ancien membre du mouvement Ennahdha à Jendouba a été inculpé de deux chefs d’accusation : le premier, d’utiliser des systèmes d’information et de diffuser des informations et des allégations non fondées dans le but de diffamer autrui, d’attaquer son honneur, de lui causer un préjudice matériel et moral, d’inciter à l’agression contre lui et de provoquer un discours de haine à l’encontre d’un fonctionnaire public ; le deuxième, d’inciter à la violence contre le président de la République.

L’intéressé a été arrêté début avril 2023 et les deux affaires ont été instruites. Après avoir achevé l’enquête, il a été présenté à la chambre criminelle du tribunal de première instance de Jendouba, qui l’a condamné à une peine de prison de 8 mois et à l’obligation de payer tous les frais de justice pour le premier chef d’accusation, dont il a été reconnu coupable, tandis qu’elle a rejeté la plainte dans le deuxième cas.

Le dossier de l’affaire fait l’objet d’un appel de la part de l’intéressé et du parquet, ce qui l’amènera à l’échelon de l’appel.