Inondations à Jendouba : des routes coupées et des maisons inondées

En suivant les dernières nouvelles de la situation dans la province de Jendouba après les fortes pluies qui ont provoqué l’inondation de plusieurs oueds à la fin de la semaine, le directeur régional de la protection civile de Jendouba, Adel Abidi, a confirmé que les quantités de pluie dans toutes les délégations de la province variaient entre 50 et 200 mm.

Le porte-parole a ajouté que les eaux de pluie ont entraîné l’interruption de la circulation sur de nombreuses routes et que les autorités de tutelle sont intervenues pour les fermer, en appelant à éviter les risques, en mobilisant toutes les ressources matérielles et humaines pour faciliter la circulation et veiller à la sécurité des citoyens, en particulier des élèves qui ont passé les examens de la fin de semaine dernière.

Adel Abidi a déclaré dans ce cadre : “Nous avons enregistré l’interruption de la circulation, en particulier sur la route menant à Ain Béya et dans la région de Dkhailia dans la région de Oued Melliz. La Direction de l’équipement et la Garde nationale sont intervenues pour fermer les routes en appelant à ne pas prendre de risques. Nous avons également intervenu pour enlever certaines voitures et effectuer des opérations de pompage dans certaines maisons, en particulier à Ain Draham.”

Le directeur régional de la protection civile a appelé, dans une déclaration à la radio Mosaïque, les citoyens à la vigilance et à ne pas prendre de risques au niveau des oueds et des ponts, soulignant qu’il y aura des perturbations météorologiques et des pluies à la fin de la semaine en cours également.

Il a conclu en disant : “Les bulletins d’alerte sont coordonnés avec l’Institut national de météorologie et nous sommes prêts à protéger les citoyens. La commission régionale de gestion des catastrophes est en session permanente et mobilise toutes les ressources pour maintenir la sécurité des citoyens et de leurs biens.”