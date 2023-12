Un maire en détention pour falsification de diplôme

Le maire a été placé en détention provisoire suite à des soupçons de falsification de son diplôme scolaire dans son dossier d’embauche. Le juge d’instruction principal au tribunal de première instance de Manouba a émis un mandat de dépôt à l’encontre du maire après une garde à vue de 48 heures. Une enquête a été ouverte à son encontre ainsi qu’à toute personne impliquée dans cette affaire, pour falsification, détention et utilisation de faux documents, notamment un diplôme scolaire falsifié ayant servi à son recrutement en tant que maire en 2015.

Ces développements font suite à une plainte pénale déposée récemment par le représentant légal du gouvernorat de Manouba concernant l’utilisation présumée d’un diplôme falsifié, dans le cadre d’un processus de vérification de l’authenticité des diplômes et du respect des conditions de recrutement et d’intégration. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance numéro 591 de l’année en cours datée du 21 septembre 2023, qui prévoit un audit approfondi des opérations de recrutement et d’intégration dans la fonction publique et les autres entités publiques depuis janvier 2011 jusqu’au 25 juillet 2021.

Le parquet du tribunal de première instance de Manouba a autorisé la rétention du maire pendant 48 heures et confié l’enquête à la sous-direction des affaires criminelles à El Khadra.